مدبولى يوجه ببذل قصارى الجهود لسرعة الانتهاء من المتحف المصري الكبير

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ضرورة بذل قصارى الجهود لسرعة الانتهاء من المتحف المصري الكبير, موجها بأن تتم جميع الأعمال بدقة متناهية ليكون المتحف الكبير رسالة للعالم كله عن مصر الجديدة, التى تواصل صنع حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها استكمالا لما بناه المصريون القدماء.







جاء ذلك خلال تفقد مدبولي, اليوم السبت، آخر تطورات أعمال إنشاءات المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به, يرافقه وزير الآثار, واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.





كما تفقد رئيس الوزراء, أثناء الزيارة, الموقع المقترح لنقل مركبى خوفو, وكلف بأن تتم دراسة النقل من الخبراء والمختصين, وأن يكون هناك فريق عمل على أعلى مستوى فى الشئون الهندسية والترميم يتولى ذلك.





بدوره, قال وزير الآثار, خلال الجولة التفقدية ، إن مشروع المتحف المصري الكبير يضم مبنى المتحف الرئيسي, الساحة الرئيسية, مدخل كبار الزوار, بهو رمسيس, مبنى المؤتمرات, حائط الأهرامات, الحديقة الترفيهية ? وادى النيل, حديقة الأطفال, مركز الترميم والطاقة, مدرجات هرم خوفو, ومطعم الأهرامات والمسلة.

وأضاف الوزير أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 167 ألف م2, وتزيد نسبة تنفيذه على 91.5%, وتم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الإنشائي بنسبة 100%, والطرق الخارجية المحيطة بنسبة تزيد على 90%, والانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة 95%, وبهو المدخل الذي يقع به تمثال الملك رمسيس الثاني بنسبة 92%, وإنجاز الدرج العظيم بنسبة 98%, وإنجاز أعمال قطاعات العرض الرئيسية بنسبة 85%, ويجرى تنفيذ أول ميدان مسلة معلق أمام واجهة المتحف المصري الكبير, وتم استلام المسلة ويجري ترميمها.





وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أنه تم الانتهاء من تمهيد الطرق المحيطة بالمتحف من الجهة الشرقية والغربية, وتم استحداث الطريق الشمالي والجنوبي بنسبة تنفيذ 90%, وكذا تم الانتهاء من الأعمال التصميمية لإنشاء نفق طريق الفيوم بطول 1200م فى اتجاهين ومكون من 6 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى نفق حماية المرافق وتم البدء في أعمال الحفر, ويجرى إتمام إخلاء التواجدات الكائنة بجنوب طريق الفيوم.





وقال اللواء عاطف إن هناك إجراءات لتطوير طرق أخرى تخدم المتحف الكبير أهمها; مطلع طريق المنصورية مع الطريق الدائرى, وطرق (المنصورية - الفيوم - الهرم - فيصل), مطلع الطريق خلف مساكن الضباط, النفق المقترح أسفل الطريق الشمالى المستجد, والقطاع العرضى لمحور المنصورية بعد تطويره.





كما استعرض اللواء عاطف مفتاح, الموقف التنفيذي للآثار بالمتحف, حيث أشار إلى أن إجمالي ما تم نقله من قطع أثرية حتى تاريخه وصل إلى 47952 قطعة أثرية, وأن إجمالي ما تم ترميمه وصيانته من قطع أثرية وصل إلى 44569 قطعة أثرية.