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القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد

القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد

القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد

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نظمت القوات المسلحة إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة .

بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ / مصطفى عبد الوهاب ، وألقى الدكتور / السعيد محمد على من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة ، وإقتدائاً بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً .

وفى نهاية الإحتفال أكد اللواء / السيد على الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الإحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها والمثل العليا .

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه ، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .


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