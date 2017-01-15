نشرة المساء من أخبار مصر

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السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس السيسي يرحب بنجاح السودان في بدء مسار العمل الحقيقي السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة "الإفتاء" ترد على المشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري مدبولي:الحكومة تنفذ حاليا إصلاحات هيكلية وقطاعية لضمان استدامة الإصلاح نتانياهو يتّهم إيران بتدمير "موقع نووي" سرّي بعدما اكتشفته إسرائيل وزيرة الخارجية السودانية تؤكد ضرورة الإصلاح المؤسسي للوزارة البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه اتحاد الكرة يحدد الخميس المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري الممتاز أثري يكشف عن نقوش صلاح الدين الأيوبي في قلاع سيناء قومي المرأة بالإسكندرية ينظم ندوة بعنوان : "احميها من الختان" بالصور.. السيطرة على حريق بأحد محلات الأقمشة بوكالة البلح
السيسي يوجه بتوفير التمويل لزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الرئيس السيسي يرحب بنجاح السودان في بدء مسار العمل الحقيقي
السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة
"الإفتاء" ترد على المشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري
مدبولي:الحكومة تنفذ حاليا إصلاحات هيكلية وقطاعية لضمان استدامة الإصلاح
نتانياهو يتّهم إيران بتدمير "موقع نووي" سرّي بعدما اكتشفته إسرائيل
وزيرة الخارجية السودانية تؤكد ضرورة الإصلاح المؤسسي للوزارة
البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها
"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه
اتحاد الكرة يحدد الخميس المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري الممتاز
أثري يكشف عن نقوش صلاح الدين الأيوبي في قلاع سيناء
قومي المرأة بالإسكندرية ينظم ندوة بعنوان : "احميها من الختان"
بالصور.. السيطرة على حريق بأحد محلات الأقمشة بوكالة البلح
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