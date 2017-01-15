الحماية المدنية تسيطر علي حريق بأحد المراكز التجارية بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمركز تجاري فى شارع البوسته بمدينة الزقازيق، دون وقوع إصابات.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتجري قوات الحماية المدنية عمليات تبريد بالمكان لعدم تجدد الحريق مرة أخرى.

وبانتقال قوات الحماية المدنية ورجال البحث الجنائى وبالمعاينة الأولية لبداية الحريق ونهايته تبين اندلاع ال حريق نتيجة لماس كهربائي.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالشرقية، قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بمركز تجاري للملابس الجاهزة، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم محاصرة السنة اللهب والسيطرة عليها قبل امتدادها لباقى المحال التجارية والعقارات المجاورة.



