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مدبولى: الموافقة على تعيين 1500 موظف بالشهر العقارى

مدبولى: الموافقة على تعيين 1500 موظف بالشهر العقارى

مدبولى: الموافقة على تعيين 1500 موظف بالشهر العقارى

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وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تعيين ١٥٠٠ موظف شهر عقاري؛ لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

واكد رئيس الوزراء أن الزيارة تضمنت تفقد العمل بخدمات الشهر العقاري، التي يتم تقديمها من خلال مكتب بريد، لافتا إلى أن المكتب الذي يتم زيارته اليوم أحد ٣ مكاتب بريد تقدم خدمات الشهر العقاري بالإسكندرية؛ للاستفادة من إمكانيات هيئة البريد في تقديم خدمات التوثيق للمواطنين.


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