الإفراج بالعفو عن 205 سجناء والشرطي عن 462 آخرين

أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 205 سجناء، والإفراج الشرطي عن 462 آخرين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440ه.

كان قطاع السجون قد عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وذلك استمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (2019/351) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة ة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.



