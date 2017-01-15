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مدبولى يُكلف بسرعة استغلال الوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة

مدبولى يُكلف بسرعة استغلال الوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة

مدبولى يُكلف بسرعة استغلال الوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة

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كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، لإعداد تصور للاستغلال الأمثل للوحدات السكنية التي تم بناؤها في أرض مطار إمبابة.

جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولي الجهات المعنية، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية تحديد مشروعات التطوير بالمحافظة، التي سيتم استغلال الوحدات السكنية بأرض مطار إمبابة في تعويض المضارين من أعمال التطوير بها، سواء بمنطقة إمبابة، أو تطوير شارع ترسا، أو جزيرة الوراق، أو مثلث بشتيل، مشيراً إلى أن أي وحدات متبقية سيتم بيعها، وإستغلال عائد البيع في مشروعات التطوير والتنمية.

وخلال الاجتماع طلب رئيس الوزراء أن يكون هناك حصر دقيق للوحدات التي ستتم إزالتها، وعدد الغرف بكل وحدة، مشيراً إلى أن الدولة في كل مشروعات التطوير التي بدأتها في الفترة الماضية تُعوض المُضارين، سواء بتعويض مادي، أو وحدة بديلة، والآن لدينا وحدات جاهزة في أرض مطار إمبابة، وعلينا البدء على الفور في استكمال أعمال التطوير بالمناطق المحددة.


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