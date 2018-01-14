إيفان سوركوش: الاتحاد الاوروبي يدعم مصر فى استرداد آثارها المهربة

أكد ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة دعم مساعى مصر فى استرداد آثارها المهربة والمسروقة .





وشدد سفير الاتحاد الأوروبى، على أهمية العمل على تبادل المعلومات لمنع الانشطة المتعلقة بتهريب والاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والآثار.





جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبى من حث مصر لسفراء الاتحاد على التعاون لاسترداد رأس توت عنخ آمون فى ضوء ما تم تداوله عن بيع راس التمثال بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم الرابع من يوليو المقبل.





وقال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إنه يتعين انفاذ الاتفاقات الدولية الموقعة ذات الصلة والمعنية بمنع تهريب وبيع الاثار المسروقة .موضحا أن مصر جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والدول الاوروبية لديها آلية لمنع ذلك، ولكن المهربين والمجرمين لديهم دائما بعض الوسائل التى تجعلهم يسبقون بخطوة من وقت إلى آخر.





واشار الى انه اطلع على التقارير والانباء الصحفية التى نشرت مؤخرا حول طرح بيع راس تمثال لتوت عنخ آمون فى احدى صالات المزادات بالعاصمة البريطانية لندن.. معربا عن ثقته فى أن السلطات البريطانية ستقوم بالبحث واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن.





وعما اذا كانت هناك اجراءات يمكن ان يتخذها الجانبان المصرى والأوروبى فى هذا الصدد .. قال سوركوش ان لدينا اتفاقية دولية ( اتفاقية اليونسكو) ولابد من العمل على تبادل المعلومات فى هذا الصدد لمنع هذه الانشطة غير المشروعة.





وشدد على ان التراث الثقافي يعد موردا متجددا وإذا ما تم إدارته واستخدامه بشكل صحيح ، فإنه يمكن استغلاله لصالح الأجيال القادمة.. معربا عن أمله فى أن يؤدي مشروع "تحويل وتطوير المتحف المصري في التحرير" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز السياحة وان يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مصر.







