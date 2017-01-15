اهم احداث اليوم الاربعاء 26 يونيو

إعداد وتحرير/ أسامه فاروق

الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدق على القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات، حيث نصت المادة الأولى من القانون، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ.

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة المعاشات



نشاط مكثف شهده مجلس الوزراء اليوم، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، "برنارد ماتيس" رئيس الاتحاد الألمانى لصناعة السيارات، وذلك خلال مشاركته في منتدي الأعمال العربي الألماني في دورته الـ22 والذي يٌقام في برلين.

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وقد ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة رحب خلالها بالحضور، معرباً عن تقديره لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية علي تنظيم هذا الحدث الهام، مضيفا:" إنه لمن دواعي سروري أن يتم إستضافة جمهورية مصر العربية كضيف شرف في الجولة الثانية والعشرين للمنتدى".





رئيس الوزراء: مصر كانت وستظل دائمًا أرض الفرص

وعلى هامش حضوره المنتدى العربى الألمانى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من الجانبين.

مدبولى يشهد توقيع 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا

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كما التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، ريتشارد لوتس، رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية، فى إفطار عمل، وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين.

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