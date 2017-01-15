الرئيس يصل الي لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن مساء الاحد قادما من برلين عقب مشاركته في قمة مؤتمر برلين حول ليبيا والذي عقد تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية, والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.





ويشارك الرئيس السيسي اليوم الإثنين في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي تستضيفها العاصمة البريطانية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية, ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين. وستغطي القمة عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية, وخطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية, والتجارة خاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية, وفرص النمو, وخطط الطاقة النظيفة بأفريقيا.





وتمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية, وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة, بين بريطانيا ودول القارة الأفريقية. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه إسترليني عام 2018, بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالى 2000 شركة, وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلى حوالى 20 مليار دولار / حوالى 83ر15 مليار جنيه إسترلينى/ في العام الماضي.





من ناحية أخرى تعهدت الحكومة البريطانية مؤخرا بجعل الاستثمار في إفريقيا أولوية مؤكدة رغبتها فى خلق شراكة جديدة مع إفريقيا ترتكز على التنمية والازدهار والأمن المشترك. كما أعلنت بريطانيا في أغسطس عام 2018 عن برنامج استثمار جديد لإفريقيا بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني.



































