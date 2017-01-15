نشاط مكثف للرئيس السيسي غدا في اطار أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين.





وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ، في تصريحات اليوم للوفد الصحفي المصري ، إن الرئيس السيسي سيشارك قبل انطلاق القمة في قمة صينية أفريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصيني ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة.





كما يشارك الرئيس السيسي أيضا غدا في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات، وكذلك جلسة عمل حول الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو الموضوع الذي توليه مصر أهمية كبري في ظل الجهود التي تقوم بها فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الإليكترونية وجهود نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة لتطوير عملها على أسس سليمة.





وأوضح السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي سيعقد غدا مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في قمة العشرين .





كما يشارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الرسمي الذي يقيمه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة العشرين.



