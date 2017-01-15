لجنة تنظيم إيراد النهر تتابع استعدادات موسم السيول والفيضان

عقدت لجنة تنظيم إيراد النهر، اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، بحضور جميع الجهات التنفيذية للوزارة لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان.

وأفادت أجهزة الوزارة انه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل وجاري المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.

كما استعرضت اللجنة موقف الأمطار التي تسقط على شمال السودان والتي لا تعد مؤشرعن إيراد النهر وأن الوارد حتى الأن من المياة أقل عن نظيره عن نفس الفترة العام الماضي وأن حالة المطر حتى الأن حول المتوسط .

وأشار الدكتور رجب عبد العظيم - وكيل وزارة الموارد المائية والري إلى إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة لمحطات الرفع بمحافظتي البحيرة والاسكندرية.

وأكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن جاهزية المحطات الحرجة بالمنطقة " الطابية – القلعة – الخيري – تروجة – ادكو - ...."، كما أكد أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة للمساحات المنزرعة أرز وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لضمان الحد من المخالفات والحفاظ على الموارد المائية وتوصيل المياه لنهايات الترع بالدرجات الكافية.

جدير بالذكر ان كافة اجهزة الوزاره المختلفه مستمره في المتابعه على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم ايراد النهر الوارد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الامثل

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الامطار والمناسيب في المنابع ومنطقة البحيرات ووضع سيناريوهات بالفيضانات المحتملة وتحديد الإجراءات التي ستتبع مع كل سيناريو من السيناريوهات المتوقعة ويتم من خلال المتابعات اليومية تحديث للتوقعات وتحديد السيناريو الأقرب للواقع بحيث يتم الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وكذا الحفاظ على المنشآت في نفس الوقت وتعظيم الاستفادة من ايراد النهر وعقد إجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر بصورة دوريه متقاربة خلال الفترة القادمة.



