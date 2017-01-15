عبدالعال يلتقي رئيس المجلس الوطني الصيني





التقى على عبد العال، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مع وانج يانج رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.







وأشار عبد العال إلى أن زيارته للصين تأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً كبيراً، مؤكدا أن البلدين يقتسمان تاريخاً حضارياً لطالما أضاف للإنسانية وكان مصدر إلهام لها.





وأشاد عبد العال بالمستوى الاستراتيجي الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، لافتا إلى أن مستوى التعاون الأمني خاصة في مجال مكافحة الإرهاب .





، ولفت إلى أت مبادرة الحزام والطريق الصينية خير برهان على تطابق الرؤى المصرية الصينية بشأن أهمية تعزيز التجارة العالمية.





من جانبه، أكد وانج يانج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أن الصين تنظر إلى مصر بوصفها شريك استراتيجي، وبلد صديق، وإنطلاقا من تقارب الرؤى المشتركة المصرية الصينية إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.



