نشرة الظهيرة من اخبار مصر

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"إسكان النواب" تشيد بإصدار كتيب حول إجراءات التصالح فى مخالفات البناء
المفتي: الهجرة النبوية رسخت مبادئ الوسطية والتسامح
قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الشعب المصري ببداية العام الهجري الجديد
السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجرى الجديد
170 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية
105 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات
اليوم..انتهاء تنسيق الشهادات الفنية وفرص متاحة بالجامعات التكنولوجية
اليوم..طقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35
اليوم..بدء تسجيل رغبات القبول بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة "دورثان"
السيسى يلتقى فى يوكوهاما مع رئيس مجلس ادارة شركة ميتسوبيشى اليابانية
السيسي يلتقى رئيس حزب"كوميتو"الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان
مقتل جندي أمريكي و3 من رجال الشرطة في هجمات بأفغانستان
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع كيماويات بالهند إلى 70 قتيلا ومصابا
إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية
مصرع 8 أشخاص إثر انفجار بمصنع كيماويات في الهند
توقف الغارات الجوية في إدلب مع دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ
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رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم..ليفربول يلتقى بيرنلي
رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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