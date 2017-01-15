بدء موسم مواجهة تلوث الهواء الحاد وتكثيف الجهود في 6 محافظات

أعلنت الدكتورة وزير البيئة, بدء أعمال موسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الذي يتزامن مع قيام المزارعين بحصاد الأرز الذي يتولد عنه كمية كبيرة من المخلفات الزراعية ( قش الأرز ) الأمر الذي يتطلب توفير المعدات اللازمة من أجل تدوير تلك المخلفات والاستفادة منها والتشديد على عدم حرقها حفاظا على البيئة.

وأصدرت وزيرة البيئة - وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء - توجيهاتها للإدارات المعنية بوزارة البيئة وأفرعها الإقليمية بمحافظات المنظومة (الشرقية - الغربية - الدقهلية - القليوبية - البحيرة - كفر الشيخ ) ببدء الموسم , حيث قامت المحاور المنتشرة في المحافظات المعنية بمتابعة عمليات تجميع قش الأرز للسيطرة على أي حرائق قد تحدث لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب , كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية وحملات فحص عوادم السيارات.

وعقدت وزيرة البيئة عددا من الاجتماعات التنسيقية مع الوزرات والجهات المعنية استعدادا لهذا الموسم وسيتم العمل وفق آليات وضوابط محددة تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح , طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل غرفة عمليات لوزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة, كما يجرى أيضا توفير المعدات والدعم المادي للفلاحين من أجل تحقيق نتائج أفضل عن الأعوام الماضية.

وتمكنت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة أمس الاثنين من تجميع ما يقرب من 679 طنا من قش الأرز وتم تحرير محضرين لمزارعين مخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات.

وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 804 سيارات تبين مطابقة 587 ومخالفة 217 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت الصناعية, قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 95 منشأة صناعية تبين منها مطابقة 25 منشأة وتوقف 61 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 9 منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها , كما وصل عدد البلاغات التي وردت لخدمة المواطنين بالوزارة إلى 3 بلاغات تم التعامل معها.

ونظمت الوزارة استعدادا للموسم عددا من الأنشطة التوعوية للمزارعين بكافة محافظات المنظومة قبل بداية الموسم من أجل توعيتهم بأضرار حرق قش الأرز على البيئة وصحة المواطنين ومن أجل إعلامهم بما تقدمه وزارة البيئة من إجراءات وتسهيلات للمزارعين لاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه, كما نظمت الوزارة 36 ندوة لتوعية المزارعين وتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه.



