الأرصاد: طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.







كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد, وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد, والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين, والرياح السطحية غربية, وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

القاهرة 24 39

شبين الكوم 23 38

طنطا 23 37

دمنهور 23 35

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 32

مطروح 21 31

السلوم 20 32



