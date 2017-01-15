"الأعلى للإعلام" ينذر مجلة "الأهلي" بسبب تجاوزها في حق رئيس الزمالك

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم /الأحد/، إنذارا إلى مجلة "الأهلي" الصادرة عن النادي الأهلي بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك.







وأوضح المجلس أنه تلقى عدة شكاوى من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن عدد من المقالات المنشورة في عدد مجلة "الأهلي" الصادر بتاريخ 14 فبراير الماضي، وقامت لجان المجلس بالتحقيق في الشكوى وتبين لها مخالفة المجلة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظا وعبارات تسيء للشاكي.





وبناء عليه، قرر المجلس إنذار مسئولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.