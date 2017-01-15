اهم احداث اليوم الاحد الأول من سبتمبر









فى ختام جولة خارجية شملت فرنسا واليابان والكويت ، عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى القاهرة بعد ان شارك فى مدينة (بياريتز) الفرنسية في أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، توجه بعدها إلى اليابان حيث شارك سيادته في أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بنسخته السابعة (تيكاد 7)، التي عقدت في مدينة يوكوهاما اليابانية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري. واختتم الرئيس السيسى جولته الخارجية بزيارة الكويت وعقد محادثات هامة مع امير البلاد وكبار المسئولين الكويتين .





السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية

السيسي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية

وكان الرئيس السيسى قد استعرض مع الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت وكبار المسئولين الكويتين جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية والظلامية التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول.





مصر والكويت تتفقان على تكثيف التعاون لمواجهة الارهاب

الرئيس السيسي للشيخ الصباح: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

بالفيديو..انطلاق القمة المصرية الكويتية بين السيسي والشيخ صباح الأحمد

الرئيس السيسي يستقبل بمقر إقامته رئيس الوزراء الكويتي

السيسي يؤكد أهمية تفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية

الرئيس السيسي يبحث مع وزير الداخلية الكويتي التعاون الامنى بين البلدين

السيسي يستقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمقر اقامته بالكويت

وقد أكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، تؤكد مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة.





سفير الكويت: زيارة الرئيس السيسي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين



وحول تطورات الاوضاع بين لبنان واسرائيل ... تلقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية سامح شكري، تم خلاله التشاور في شأن آخر تطورات الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، عقب العملية التي نفذها حزب الله ضد مدرعة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، والرد العسكري الإسرائيلي عليها.





مشاورات بين القاهرة وبيروت حول تصعيد اسرائيل بجنوب لبنان





وقد طلب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية، ورد إسرائيل باطلاق النار.







الحريرى يطلب من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير

ميدانيا ... اعلنت جماعة حزب الله اللبنانية إن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد.





حزب الله اللبناني يعلن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود

على الجانب الاخر ... أحرقت قوات الجيش الإسرائيلي مناطق كثيفة الأشجار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية, داخل نطاق الأراضي اللبنانية, خشية أن يستخدمها مقاتلون تابعون لـ"حزب الله" في عمليات تسلل وتخفي حال تنفيذ عمليات انتقامية ضد القوات الإسرائيلية على الحدود.







الجيش اللبناني: إسرائيل ألقت مواد حارقة على مناطق أشجار في الجنوب

وقد دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان يونيفيل اليوم الأحد جميع الأطراف المعنيين الى "ضبط النفس" بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية ورد إسرائيل باطلاق النار.







قوة اليونيفيل في جنوب لبنان تدعو جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"

وقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تضامن الجامعة الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها، محملا المجتمع الدولي مسئولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية.







أبو الغيط يؤكد تضامن الجامعة العربية مع لبنان

ومع اقتراب موسم الدراسة ... واصلت وزارة الداخلية المشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تزامنا مع إطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " إعتبارا من يوم /الثلاثاء / الماضي، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية.







الداخلية تشارك في "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

اقتصاديا ... أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.





الجمارك: تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه طبقا للمركزي يوميا





اقتصاديا ايضا ... نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5%، ليصل إلى 14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، وذلك في 22 أغسطس 2019، مقارنة بـ15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض في 14 فبراير 2019.







مجلس الوزراء ينشر إنفوجراف يوضح أسباب ونتائج خفض سعر الفائدة





رياضيا ... تصدرت مصر الترتيب العام لجدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2019 التي أقيمت بالمغرب، بعد إحراز الرياضيين المصريين 273 ميدالية منها 102 ذهبية تلاها نيجيريا بواقع 127 ميدالية منها 46 ذهبية ثم جنوب أفريقيا بواقع 87 ميدالية منها 36 ذهبية والجزائر بواقع 125 ميدالية منها 33 ذهبية ثم المغرب منظم الدورة في المركز الخامس بواقع 109 ميدالية منها 31 ذهبية، لتحل تونس المركز السادس برصيد 97 ميدالية بواقع 26 ذهبية.





مصر تتصدر الترتيب العام لجدول ميداليات دورة الألعاب الأفريقية 2019

وقد استقبل المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة محمد نور ومساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية عمرو الحداد, اليوم /الأحد/ بمطار القاهرة الدولي, أول فوج من البعثة المصرية من أبطال دورة الألعاب الإفريقية في رياضات "ألعاب القوى, الكانوي والكياك, رفع الأثقال", قادمين من المملكة المغربية بعد ختام فعاليات الدورة.





وزارة الرياضة تستقبل الفوج الأول للبعثة المصرية بالألعاب الإفريقية

رياضيا ايضا ... واصلت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي تربعها على عرش صدارة التصنيف العالمي للإسكواش للسيدات الذي تصدره الرابطة الدولية للاعبين المحترفين وذلك للشهر العاشر على التوالي.





للشهر العاشر على التوالي .. المصرية رنيم الوليلي تتصدر تصنيف الإسكواش





كما واصل لاعب "الاسكواش " المصري علي فرج , صدارته للتصنيف العالمي "الشهري " للاسكواش - رجال " الذي تصدره رابطة اللاعبين المحترفين, وذلك للشهر السابع على التوالي.





المصري علي فرج يواصل صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 - 34 ، شبين الكوم 24 - 34 ، طنطا 24 - 34 ، دمنهور 24 - 33 ، الإسكندرية 24 - 30 ، بلطيم 25 - 30 ، مطروح 23 - 29 ، السلوم 23 - 30 ، سيوة 24 - 36 ، بورسعيد 26 - 29 ، دمياط 25 - 29 ، الزقازيق 25 - 35 ، الإسماعيلية 22 - 34 ، السويس 23 - 34 ، العريش 23 - 31 ، رفح 23 -31 ، رأس سدر 24 - 35 ، نخل 22 - 35 ، نويبع 29 - 36، طابا 25 - 34 ، كاترين 18 - 35 ، الطور 27 - 33 ، شرم الشيخ 29 - 38





غدا طقس رطب على الوجه البحري .. والعظمى بالقاهرة 34

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