إطلاق 448 قافلة توعوية واستقبال 73 ألف فتوى خلال شهر رمضان

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن شهر رمضان المبارك شهد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية بمشاركة وعاظ الأزهر، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.







وقال الدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية - في بيان اليوم الاثنين - "إن المجمع أطلق نحو 448 قافلة توعوية ثابتة ومتحركة بين المحافظات خلال شهر رمضان، وذلك ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين تلبية لحاجة المجتمع إلى استعادة منظومة القيم الأخلاقية وبث الأمل في نفوس الشباب ودعوتهم إلى الجد والاجتهاد والعودة إلى القدوة الحسنة".





وأضاف أن المجمع عقد 9 آلاف و945 لقاء في قطاعات الأمن المركزي ومراكز الشرطة والسجون ودور الرعاية، وذلك في إطار خطة الأزهر الشاملة في مجال التوعية والتواجد المستمر بين الناس من أجل نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، كما تم عقد 2950 لقاء بالمكتبات العامة ودور الثقافة والمقاهي، لتحقيق مزيد من الاتصال الفعال بين وعاظ الأزهر الشريف وجميع فئات وشرائح المجتمع.





وأوضح عياد أن المجمع أطلق أيضا 5 حملات توعوية خلال شهر رمضان المبارك بمراكز الشباب والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزي والسجون، ركزت على بيان مسؤولية الإنسان واستشعار تلك المسؤولية نحو الأسرة والمجتمع والوطن، والتأكيد على أهمية بناء الشخصية التي تتحمل المسؤولية وتدرك معاني الانتماء للوطن.





وأشار إلى أن هذه الحملات ركزت أيضا على توعية الناس بواجباتهم تجاه وطنهم وأهمية الحفاظ عليه، وبيان ضرورة التعايش المشترك وحثهم على العمل والإنتاج والنهوض بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الأفكار المتطرفة، وبيان أهمية القيم الأخلاقية في حياتهم.





وفي إطار مواجهة فوضى الفتاوى، قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية "إن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية على مستوى الجمهورية استقبلت 70 ألف فتوى في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية وعبادات ومواريث ومعاملات تجارية ومالية وقضايا معاصرة، فضلا عن الرد على بعض الشبهات المثارة، كما استقبل الموقع الإلكتروني نحو 3 آلاف فتوى متنوعة تمت الإجابة عنها جميعا".





وأضاف أن شهر رمضان شهد تنفيذ 111 ألفا و938 لقاء مباشرا مع الجمهور العام على مستوى قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، قام فيه وعاظ الأزهر بالانتشار في أماكن تواجد الناس والاتصال بهم بشكل مباشر، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم، وعقد حلقات نقاشية معهم في القضايا التي تستحوذ على اهتماماتهم.





ولفت إلى أن المجمع عقد أيضا 5828 درسا للسيدات في إطار الاستفادة من جهود وطاقات واعظات الأزهر الشريف في الجهود التوعوية التي يقوم بها المجمع، مع التركيز على القضايا والمشكلات المجتمعية التي تشغل أفراد الأسرة، بالتعرف على واقع وملابسات تلك القضايا وبما يسهم في تقديم حلول لمعالجتها.





وفي إطار الدور العالمي للأزهر الشريف، نفذ مبعوثو الأزهر إلى دول العالم خلال شهر رمضان مجموعة من اللقاءات التوعوية والثقافية المتنوعة في العديد من المراكز والتجمعات الإسلامية بالخارج؛ وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف لنشر الوسطية والتسامح في العالم أجمع، وإقرار السلم المجتمعي وبيان رؤية الأزهر الشريف في التعايش مع الآخر وقبوله.



