النواب: حريصون على إحداث التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ، أن " الايجارات فى غير الأماكن السكنية" لايزال مشروع قانون و سيخضع لمناقشة موسعة بين جميع أعضاء المجلس حينما يدرج بجدول أعمال مجلس النواب لانه حتى الان لم يتم ادراجه على جدول الجلسات العامة للبرلمان

واضاف حسب الله ، فى بيان له اليوم الجمعة، أن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بها عناصر برلمانية على كفاءة عالية فى مجالات الإسكان والتشييد والبناء وانها تحرص كل الحرص على مناقشة مشروعات القوانين المحالة اليها سواء من الحكومة او اعضاء البرلمان بتأن وتحرص على عقد جلسات استماع موسعة حولها .





واشار حسب الله إلى ان الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية اصبح على وعى وإدراك كاملين بان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لايسمح ابدا وتحت اى مسمى بخروج قانون من البرلمان به اى عوار دستوري او ينحاز لطرف على حساب طرف اخر وان جميع اعضاء البرلمان يؤيدون وبشدة سياسات الدكتور على عبد العال فى صياغة التشريعات التى يجب ان تحقق الصالح العام لجميع الأطراف.





وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن ثقته التامة فى ان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سوف يعطى اكبر اهتمام للمذكرة التى أعلن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية مشيرا الى اتفاقه مع " العربى " بأن المصلحة العامة تقتضي الحافظ على حقوق الجميع ودون أن يضار أي طرف .







واكد حسب الله ان الواقع ومنذ اربع سنوات لمجلس النواب فى فصله التشريعي الأول يؤكد ان جميع التشريعات التى جاءت الى البرلمان تم ادخال تعديلات جوهرية عليها خلال مرورها بجميع المراحل الخاصة بمناقشة وصياغة واقرار التشريعات لدرجة ان هناك عددا من التشريعات التى قرر البرلمان فى جلساته العامة إعادتها الى اللجان النوعية او تشكيل لجان مصغرة لإعادة مناقشتها وصياغتها مرة أخرى لضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها ..





وطمأن حسب الله أطراف عقود الايجار بأن البرلمان المصرى لن يخرج هذا القانون إلا وهو محقق التوازن والعدل بين جميع أطرافه .







