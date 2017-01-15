بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل أول يوليو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سوف يتم التعاقد مع الفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعاقدات، تمهيدا لبدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة في أول يوليو.







كما سيتم توفير وإتاحة المخصصات المالية من خلال وزارة المالية، على أن يتم التعاقد مع الفرق الطبية بديوان عام محافظة بورسعيد.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاحد، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لوحدة صحة شمال الحرية، ضمن جولتها التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.





واكدت وزيرة الصحة، على استلام وحدة صحة شمال الحريه الأسبوع القادم، بعد الإنتهاء من تجهيزها وفقا لأعلي معايير الجودة، حيث وجهت بالإنتهاء من تجهيز الوحدة وامدادها بكافة التجهيزات الغير طبية خلال اليومين القادمين.





كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة أسرة الكويت، وتابعت المنظومة المميكنة لتسجيل بيانات المواطنين "الملف الطبي للأسرة"، حيث قامت الوحدة بتسجيل مايقرب من 2500 ملف.





كما حرصت وزيرة الصحة والسكان، على تفقد أرشيف الملفات الخاصة بطب الأسرة وراجعت نظام التسجيل، وشددت على ضرورة دقة البيانات المسجلة.





وكانت وزارة الصحة قد قسمت محافظة بورسعيد إلي 4 مناطق بكل منطقة عدد من وحدات طب الأسرة ومستشفيات، حيث من المقرر أن تتفقد اليوم المنطقة الأولي بما تحتوية من مستشفيات ووحدات صحية.