التعليم العالي: 186 ألف طالب يسجلون في المرحلة الثالثة للتنسيق

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن 186 ألف طالب وطالبة تقدموا حتى الآن لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجديد 2019 - 2020.



وأكد عطا - في بيان اليوم الأربعاء - انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى مساء اليوم الساعة 7 مساء، كما تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام; لتدوين رغباتهم وذلك خلال الفترة ذاتها.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من عمليات المراجعة، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب; لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.



