افتتاح الندوة الوزارية الدولية حول السكان في تونس بمشاركة مصر

افتتحت وزيرة الصحة التونسية بالإنابة سنية بالشيخ، اليوم /الثلاثاء/، الندوة الوزارية الدولية ال`16 للشراكة جنوب - جنوب حول السكان والتنمية، والمنعقدة في (تونس) على مدار اليوم وغدا.



وتعقد الندوة تحت عنوان (تعزيز المكاسب وتأكيد الالتزامات من أجل تنفيذ خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأجندة التنمية المستدامة 2030)، ويشارك فيها سياسيون من البلدان الأعضاء بمنظمة (الشركاء جنوب - جنوب للسكان والتنمية) ووزراء الصحة والسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتلك الدول، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سحرالسنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة المصرية - على هامش مشاركتها في الندوة - "إن مصر عضو مؤسس في منظمة (الشركاء جنوب - جنوب للسكان والتنمية)، والتي بدأت عملها عقب المؤتمر الدولي للسكان الذي عقد عام 1994 بالقاهرة، لافتة إلى أن مصر تسعى خلال الندوة إلى التعاون مع المنسقين الوطنيين للدول الأعضاء من أجل تسريع تنفيذ جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم تقديمه في قمة (نيروبي) التي ستعقد في وقت لاحق من العام الجاري في الذكرى ال`25 لتأسيس المنظمة".

وأضافت أن هذه الندوة الدولية تعد فرصة مهمة للحوار من أجل تحقيق ثلاثة أهداف، تتمثل في الحد من وفيات الأمهات، وتوفير الاحتياجات غير الملباة في مجالات تنظيم الأسرة، والوقاية من العنف ضد المرأة.. موضحة أن كل ندوة وزارية يتمخض عنها توصيات تلتزم بها الدول الأعضاء، وتقوم كل دولة بوضع الخطة التنفيذية الخاصة بها وفقا لعاداتها وتقاليدها من أجل الارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية للأسرة.

يذكر أن منظمة (الشركاء جنوب - جنوب للسكان والتنمية) هي منظمة حكومية دولية، تم إنشاؤها لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في البلدان النامية، وقد حققت هذه المنظمة منذ إنشائها تقدما في مجال معالجة القضايا السكانية والتنموية.



