إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى اتجاه عباس جزئيًا

بدأت اليوم الجمعة الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية إغلاق جزئى لمنزل الرمد للكوبرى المعدنى اتجاه كوبرى عباس لمدة 10 أيام، لإجراء أعمال إصلاح وصيانة بكوبرى الجيزة المعدنى (نزلة الرمد)، وعينت الخدمات المرورية اللازمة .



ووضعت الجهات المنفذة العلامات الإرشادية، ووفرت الإضاءة الكافية، وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، ومنعاً من حدوث أى تكدسات.

يتم تنفيذ أعمال الإصلاحات والصيانة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشهد العمل بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وذلك لمدة خمسة أيام، على أن تكون المرحلة الثانية، العمل بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وأن العمل سيكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الجمعة والسبت، خلال الفترة من يوم 5 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر العام الجارى.



