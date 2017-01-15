نشرة المساء من اخبار مصر

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بالفيديو.."الداخلية" تعقد 10 لجان لنزلاء السجون بالثانوية العامة
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بالصور..ميناء سفاجا يستقبل سفينة خدمات بترولية
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