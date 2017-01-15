"معلومات الوزراء" يؤكد حرصه على دعم مؤسسات الدولة

أكد أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مركز معلومات مجلس الوزراء، حريص كل الحرص على دعم مؤسسات الدولة المختلفة خاصة الأكاديمية والبحثية، نظرا لأهمية دورها، والتعاون في تطوير الخدمات التي تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته وتنوع تخصصاته ما بين تحليل المعلومات ودعم القرار لتحقيق الغاية القومية المرتبطة بحماية وتأمين أرواح وممتلكات المواطنين.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم الاثنين وفد من دارسي كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والذي يضم 23 زائرا من الدارسين العسكريين والمدنيين والأشقاء من المملكة العربية السعودية، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهدف تأهيلهم على إدارة الأزمات والحد من مخاطر الأزمات والكوارث على المستوى القومي.

وأعرب الجوهري عن ترحيبه بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا للمركز، مثمنا الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارسين بها وإكسابهم العديد من المهارات بهدف إعداد خريجين على مستوى عالي من الكفاءة والتميز في تخصصات مختلفة.. مشيدا في الوقت ذاته بقوة العلاقات التي تربط المؤسستين.

وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء - في بيان اليوم - أن الوفد بدأ جولته التفقدية داخل المركز بزيارة قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وخلالها استعرض اللواء محمد عبد المقصود رئيس القطاع، بشكل تفصيلي دور القطاع ومهامه في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال اعتماده على منظومة وطنية متكاملة على المستوى القومي، وغرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، تتيح الاتصال المباشر بجميع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة

(الفيديو كونفرانس)، مؤكدا أن القطاع يهدف أيضا إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

كما تفقد الوفد أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، واستمعوا لشرح تفصيلي عن طبيعة عمله ودوره سواء في توضيح الحقائق للرأي العام ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات أو إتاحة المعلومات للمواطنين ورفع الوعي المجتمعي من خلال إصدار تقارير معلوماتية مبسطة تحتوي على بيانات ومعلومات تفصيلية ومدققة عن أهم الإنجازات التي تحققها الدولة في كافة القطاعات.

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ثم تفقد الوفد مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية.

يذكر أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا تلعب دورا فاعلا في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوى الوطني أو للوافدين من الدول العربية والإفريقية في مختلف العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يعد أحد مراكز الفكر المتميزة في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية; بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.



