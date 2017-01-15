البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية, عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا بيشوي بكينج مريوط بالإسكندرية, بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس, وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



ورحب البابا تواضروس الثاني, بمجموعة من الشباب الذين شاركوا في المؤتمر الأول الذي عقد العام الماضي, ويمثلون مختلف الإيبراشيات القبطية الأرثوذكسية على مستوى العالم, لافتا إلى أن برنامجهم تضمن العديد من الفاعليات الدينية والثقافية والسياحية.

وأضاف أن الشباب طالبوا أن يأتوا إلى مصر لتقديم خدمات مختلفة على مدى أسبوع وأنهم قدموا مجموعة من الأنشطة المختلفة للأطفال والمسنين في مجموعة من القرى والأماكن المختلفة.



