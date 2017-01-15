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البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس في الإسكندرية

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس في الإسكندرية

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس في الإسكندرية

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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية, مساء اليوم الأحد, صلاة عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية الكبرى في الإسكندرية بحضور الأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندريةوالأنبا هيرمينا أسقف الوسط والشرق والأنبا بافلي أسقف عام المنتزه, بالإضافة إلى القمص رويس مرقس والقمص إبرام إيميل وكيل البطريركية بالإسكندرية. 

وصلى قداسة البابا تواضروس (صلاة اللقان) والتي تتلى على المياه بقراءات خاصة لهذا الطقس الذي يقام 3 مرات في العام في (خميس العهد وعيد الأباء الرسل, وعيد الغطاس).  ويستقبل البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد الغطاس من أبناء الكنيسة والشخصيات العامة, صباح غد الإثنين بالمقر البابوي في الإسكندرية.

 وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا بعيد الغطاس وهو ذكرى معمودية السيد المسيح بنهر الأردن على يد يوحنا المعمدان. 


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