"الأعلى للإعلام" يضع ضوابط للبرامج الدينية والرياضية والطبية والتوك شو

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام, برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد, عن وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو, وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله, وإرساء خطابا إعلاميا تنمويا يعلي من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.







وأوضح المجلس, في بيان اليوم الثلاثاء, أن الضوابط تم وضعها بواسطة لجان المجلس المتخصصة التي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام, مشيرا إلى أن الضوابط جاءت متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي, وكذلك مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها.

وأفاد المجلس بأنه وجه خطابات للقنوات مرفق بها الضوابط الإعلامية للبرامج, مهيبا بالقنوات الالتزام بهذه الضوابط لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.





وقال إن الهدف من وضع هذه الضوابط هو حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.





ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية, وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين, وأن يراعى في حالة التعرض لمسئلة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف, وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.





وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج, وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع, واحترام الرموز الرياضية, وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام.





أما ضوابط البرامج الطبية فتضمنت عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس, وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل, وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.





فيما شملت ضوابط برامج التوك شو أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء بنقاباتهم, وأن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته, وأن يلتزم البرنامج بالمرجعية والتأكد من المصدر في كل معلوماته المذاعة, وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة, وأن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها, وأن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة, وألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة ولا تزيد الفواصل الإعلانية عن 3 فواصل بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق.