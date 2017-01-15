بالصور..مصر للطيران تتسلم طائرة الاحلام الثالثة





وصلت اليوم الي مطار القاهرة الدولي طائرة الأحلام الثالثة لمصر للطيران - طراز البوينج B787-9 Dreamliner من اجمالي ست طائرات تعاقدت عليهم الشركة الوطنية من نفس الطراز تصل جميعها خلال شهري يونيو ويوليو الحاليين في اطار خطة تحديث الأسطول.





وبهذه المناسبة، صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران بأنه تقرر تشغيل الطراز الجديد من طائرات الدريملاينر علي رحلات باريس اعتبارا من 18 يونيه الحالي ممايضيف ميزة تنافسية لمصرللطيران في تشغيل هذا الخط لما يتمتع به هذا الطراز من وسائل تكنولوجية وراحة ورفاهية كبيرة على متن طائرة الأحلام التي توفر مزايا ومواصفات فنية متطورة تجعل رحلة السفر ممتعة ومريحة وأكثر رفاهية.





و يتسع هذا الطراز لعدد ٣٠٩ مقاعدً، منقسمة إلى ٣٠ مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و ٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إليكترونية تسمح برؤية اكبر للمحيط الخارجي للطائرة فضلاً عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع امكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.





هذا بالإضافة إلى أنظمة الآمان المتوفرة بكل مقعد والتي تشتمل على أحزمة مقاعد ثلاثية التثبيت للوسط والكتف، وأيضًا على حقائب هوائية (Air Bag) لحماية رأس الراكب في حالات الطوارئ كما ان المقعد مزود بإطار خلفي متكامل لتوفير الخصوصية للراكب أثناء الرحلة. وفيما يتعلق بنظم الاضاءة داخل الطائرة فهي منفصلة ذات حركة تلسكوبية وإضاءة LED قابلة للتغيير لتوفير إضاءة مستقلة للراكب للقراءة دون ازعاج باقي الركاب كما ان المقاعد مزودة بعدد من مخارج الطاقة المستخدمة لشحن الهاتف أو الكمبيوتر أثناء الرحلة ويتوفر للراكب وحدة تحكم في أوضاع الكرسي تعمل باللمس.





أما عن وسائل الترفيه، تتوفر شاشة عرض شخصية تعمل باللمس حجم 18 بوصة في درجة رجال الأعمال و12 بوصة في درجة السياحية و تتضمن وحدات التحكم بشاشة اللمس واجهة استخدام ثنائية فريدة تمكن الراكب من متابعة مسار الرحلة أثناء مشاهدة المواد الترفيهية وخــلال الرحلة الجوية تتاح للركـــاب إمكـانية الاتصــال المستمر بفضل تقنية WIFI وGPRs، ليتمكنوا من إرسال الرسائل النصية القصيرة والمصورة. وتتوفر منافذ الكهرباء في كل مقعد بالإضافة إلى منافذ USB وMP3 وغيرها من منافذ الشحن، كوحدة شحن الحاسوب المحمول. هذا بالإضافة إلى وحدة تحكم إضافية في الأنظمة الترفيهية وشاشة العرض وتمتاز طائرات (دريم لاينر) بقدرة أنظمة التهوية الموجودة في مقصورة الركاب على ترطيب وتنقية الهواء بشكل ملحوظ، ما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة أثناء الطيران وما بعد الرحلة ويقلل من الاحساس بإرهاق السفر .





كما تتميز الطائرة بتصميم هندسي عصري بالإضافة إلى الإضاءة الديناميكية داخل الطائرة تتغير أثناء التحليق من الإنارة التي تشابه ضوء النهار في مرحلة الإقلاع إلى الإنارة الدافئة عند تناول الوجبات حتى الإنارة الخافتة في المساء بمايعطي احساس للراكب بالراحة والرفاهية .















