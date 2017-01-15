مدبولى: خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماما كبيرا وتعمل من أجل تبني وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية.



وقال رئيس مجلس الوزراء - خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري إن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي , خاصة في ضوء ما يتمتع به الدواء المصري من جودة وتنافسية في السعر مما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق الدواء العالمية.

وعرضت وزيرة الصحة - خلال الاجتماع - أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم صادرات المستحضرات الدوائية, كما تناولت أهم التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الدواء المصري.

وأشارت إلى أن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الإفريقية كأحد أهم الأسواق الواعدة خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي , لافتة إلى أن جهود ومبادرات دعم الصادرات الدوائية المصرية ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية أصبحت من الركائز الأساسية لخطة الدولة لتنمية صادراتها من المستحضرات الدوائية , منوهة إلى أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت حوالي 789 مليون دولار, منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية.

واستعرضت الوزيرة محاور خطة الوزارة نحو دعم الصادرات المصرية بشكل عام والأسواق الأفريقية بشكل خاص , لافتة إلى أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة , وتقديم الحوافز اللازمة, مع الدفع نحو إبرام اتفاقات ثنائية وبناء تحالفات تصديرية والعمل على دعم تنافسية الدواء المصري ووضع محددات لتسعير الدواء والمستحضرات وتسجيل المستحضرات الدوائية بالأسواق الخارجية بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحادالأفريقي, فقد تم إطلاق المبادرة المصرية للتسجيل المركزي للدواء الأفريقي, مشيرة إلى أن أهم المستحضرات الدوائية التي تستهدف السوق الأفريقية هي مستحضرات علاج فيروس (سي) ضمن حملة علاج مليون إفريقي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية, بخلاف مستحضرات علاج الملاريا.







