فتح باب التقدم للدفعة الثانية للتدريب علي رعاية كبار السن

تعلن وزارة التضامن عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية للتدريب علي رعاية كبار السن في المنازل من محافظات القاهرة - الجيزة- القليوبية- الإسكندرية في إطار مشروع رفيق المسن ويبدء التقديم على المشروع منذ تاريخ الاعلان ولمدة اسبوعين من خلال ارسال السيرة الذاتية للمتقدم على الموقع الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني care@moss.gov.egاو عبر الرابط https://foms.gle/5U8UXCNm1AFna4838 وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بملف كبار السن.



واوضحت سمية الالفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعيةان المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18-45 من الحاصلين علي مؤهل متوسط بحد أدني وان يكون المتقدم خالي من الأمراض الجسدية والنفسية مع بيان الموقف من التجنيد (بالنسبة للذكور) وتقديم شهادة فيش وتشبيه ساري

واضافت ان المتدرب يحصل عقب اجتياز فترة التدريب على عدة مزايا منها الحصول على شهادة إجتياز "البرنامج التدريبي علي تقديم خدمات رعاية المسنين" معتمدة من وزارة التضامن وتوفير فرصة عمل كرفيق مسن بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيها مع وجود تأمينات إجتماعية .

وذكرت الالفي ان التدريب يأتي في إطار قيام وزارة التضامن بتنفيذ مشروع "رفيق المسن" والذي يستهدف تدريب وتأهيل 150 شاب وفتاة علي رعاية كبار السن للعمل بمهنة رفيق المسن تم تخريج 51 شاب وفتاة في الدفعة الأولي من رفقاء المسنين ومن المقرر استكمال تخريج الدفعات والتدريبات علي رعاية كبار السن

كما اكدت الألفي أن الإهتمام برعاية المسنين وكبار السن يعد أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط فى دور الرعاية ولكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن في منازلهم من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن.

ويأتى برنامج رفيق المسن تفعيلاً وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة فى هذا المجال.



