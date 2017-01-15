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رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط يصل إلى القاهرة

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط يصل إلى القاهرة

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط يصل إلى القاهرة

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وصل وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم /الثلاثاء/ وذلك على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري, غدا جلسة مباحثات مع جنبلاط, لاستعراض آخر مستجدات الوضع في لبنان بالإضافة إلى العلاقات بين مصر ولبنان.

وكان وزير الخارجية قد أكد في اتصال هاتفي أجراه أمس الأول مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حرص مصر على الاستقرار في لبنان. 


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