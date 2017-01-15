التعليم: إنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بأنحاء الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى لأبناء الطبقة المتوسطة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وأن يتم توفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة.



وأوضح البيان الصحفي من مدارس النيل المصرية أنه قد تم تأسيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها ذراع الدولة المعنى بتأسيس مراكز حضارية جديدة ومجتمعات مكتملة المرافق والخدمات، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط، وهو البروتوكول الذى تأسست بموجبه مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، وتختص "وحدة شهادة النيل الدولية" بمنح شهادة النيل الثانوية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي للطلاب في المدارس بناءً على جدول زمنى تدريجي يضمن الحفاظ على نظام وحدة شهادة النيل التعليمي الدولي.

وتم تأسيس "مؤسسة مصر للإدارة التعليمية" برأس مال 2 مليار جنيه، وهو رأس مال حكومي بنسبة 100%، ويساهم فيها كلاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصندوق تحيا مصر، والجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية، وهو صندوق تم الإعلان عنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتركيز على تطوير التعليم؛ فقد نجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين فقط في افتتاح 9 مدارس جديدة هي ( فرعى القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، ثلاث منها في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإتاحة التعليم ذو الجودة المرتفعة بصعيد مصر.



