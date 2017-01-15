اهم احداث اليوم الاربعاء 12 يونيو

إعداد وتحرير/ أسامه فاروق

إيمانا بأهمية تعزيز العمل الافريقي المشترك، وتبادل الخبرات بين القارة السمراء لمكافحة الفساد، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، وقد أكد ان مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال بمختلف صوره، وان جهود مصر لم تنعزل عن الجهود الدولية، حيث تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد.



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فيديو..السيسي: قطعنا شوطا كبيرا بمكافحة الفساد.. وسنتعاون مع افريقيا

كلمة الرئيس خلال افتتاح المنتدى الأفريقي الاول لمكافحة الفساد

من جانبه قال الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية، ان المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد امتداد لدور مصر في دعم كفاح دول افريقيا، مؤكدا ان الفساد هو العدو الاكبر الذي تقدر خسائره بمليارات الدولارات سنويا.

فيديو..سيف الدين: منتدى مكافحة الفساد امتداد لدور مصر في دعم افريقيا

وأكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت المستشار عبدالرحمن النمش، مصر اتخذت اجراءات حازمة لمكافحة الفساد واطلاق تشريعات رقابية تتماشي مع اهداف التنمية.

بالفيديو..النمش: مصر اتخذت اجراءات حازمة لمكافحة الفساد

فيما أكد انتوني ماكاثي المراقب العام بدولة نيجريا، أن الفساد في إفريقيا وصل إلى معدلات وإبعاد مقلقة وامتد إلى الجهات الحكومية وهذا يمثل تحديا لأداء الحكومة، مضيفا انه يمثل حجر عثرة أمام التنمية في إفريقيا.

فيديو..ماكاثي: مستوى الفساد في افريقيا وصل لمعدلات مقلقة

واكد ايمانويل اودونجو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في افريقيا ان المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ يعتبر فرصة لوضع الضوابط والطريق الذي ستسلكه القارة لمكافحة الفساد.

فيديو..اودونجو: المنتدى فرصة لوضع الضوابط لمكافحة الفساد في افريقيا

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وفي موضوع آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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