طائرة مصر للطيران الجديدة فى مراحلها الأخيرة داخل مصنع بوينج

دخلت طائرة مصرللطيران الخامسة من طراز بوينج B787-9 Dreamliner مراحلها الأخيرة داخل مصنع ايفيريت بولاية واشنطن للتصنيع استعدادا لتسلميها الشهر المقبل ..







من ناحية اخري يستقبل مطار القاهرة خلال ساعات الطائرة الثالثة من نفس الطراز بينما تصل الطائرة الرابعة تباعا نهاية شهر يونيه الحالي في اطار الجدولي الزمني لخطة تحديث الأسطول.





وفى السياق ذاته كان وفد إعلامي قد قام بجولة تفقدية نظمتها شركة بوينج إلى مصنع إيڤيريت بهدف الإطلاع على خطوات تصنيع الطائرات وطلائها، حيث يعد هذا المصنع أكبر منشأة لتصنيع الطائرات العريضة على مستوى العالم، وهو متخصص في إنتاج طرازات البوينج B747، B767، وعائلة الدريملاينر وB777،وأحدث طرازات الشركة مؤخراً وهو B777X.





هذا و يتضمن المصنع عدد من المباني الملحقة به منها هناجر الطلاء حيث تمكس الطائرة بهذا الهنجر ما يقرب من ١٠ أيام وهو متوسط الفترة التي تستغرقها أية طائرة ليتم طلائها بالكامل، كما يتوفر أيضاً ميادين متسعة خاصة لاختبارات الطيران بالإضافة إلى مركز استلام الطائرات.





وكانت مصر للطيران قد أبرمت إحدي كبرى صفقاتها للحصول على ٦ طائرات من هذا الطراز والذي تميز بالعديد من المزايا والمواصفات الفنية التي توفر جميع وسائل الراحة والرفاهية لعملاء الشركة من المسافرين على شبكة خطوطها الجوية.























