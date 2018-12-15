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البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقرأ قداسة البابا تواضروس الثاني جزءا من إنجيل القديس متى البشير، لافتا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة "سرائرية" وهى تؤمن بالأسرار الروحية والتي تعد قنوات للنعم العديدة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وبرفقته الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بالجامعة ذاتها.


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