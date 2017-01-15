اهم احداث اليوم الخميس 27 يونيو

إعداد وتحرير/ أمانى عبد المنعم

في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الإليكترونية لتطوير عملها على أسس سليمة يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين





نشاط مكثف للرئيس السيسي غدا في اطار أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا

لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليابان، عقد الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم الخميس بمدينة أوساكا جلسة مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"،













الرئيس السيسي يعقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان





من خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم اعرب عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات للأمن بمدينة العريش شمالي سيناء، مشددا على مساندة الكويت وتأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات





أمير الكويت : نؤيد ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها





بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص













رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30





كما شهد اليوم نشاطا لرئيس مجلس الوزراء والذى تمثل فى:





مدبولي: حجم الاتفاقيات المبرمة مع ألمانيا شهدة ثقة في الاقتصاد المصري

مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم ومؤسسة "آل سويدي للتنمية"

رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو



