اهم احداث اليوم الخميس 27 يونيو

تاريخ النشر
إعداد وتحرير/ أمانى عبد المنعم
في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الإليكترونية لتطوير عملها على أسس سليمة يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين
نشاط مكثف للرئيس السيسي غدا في اطار أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا
لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليابان، عقد الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم الخميس بمدينة أوساكا جلسة مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"،
الرئيس السيسي يعقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان
من خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم اعرب عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات للأمن بمدينة العريش شمالي سيناء، مشددا على مساندة الكويت وتأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات
أمير الكويت : نؤيد ما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على أمنها
بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30
كما شهد اليوم نشاطا لرئيس مجلس الوزراء والذى تمثل فى:
مدبولي: حجم الاتفاقيات المبرمة مع ألمانيا شهدة ثقة في الاقتصاد المصري
مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم ومؤسسة "آل سويدي للتنمية"
رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو
الحكومة توافق على تعاقد لتوريد وجبات مدرسية
اهم ما ورد بموقع الاخبار اليوم:
مباحثات مصرية فرنسية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين باليابان مفتي الجمهورية يدين التفجيرات الإرهابية بتونس مصر وإندونيسيا تتفقان على إنشاء لجنة مشتركة بين رئاسة وزيري الخارجية "التعليم" إصدار بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي السبت 29 يونيو 2019 الأوقاف: إنفاق أكثر من 35 مليون جنيه على المراكز الإسلامية "التعليم" : مد فترة القبول بمدارس المتفوقين حتى 1 يوليو الأزهر الشريف يدين التفجيرين الانتحاريين بتونس زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة فى تصنيف التايمز لـ 12 جامعة الرقابة توجه ضربات متلاحقة للمتاجرين بوظائفهم الزراعة: تحصين 501 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية في 4 أيام مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة التونسية تجديد حبس قاضي متهم بالرشوة 15 يوما على ذمة التحقيقات رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم ومؤسسة "آل سويدي للتنمية" اعتماد نتيجة عينة امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة نشاط مكثف للرئيس السيسي غدا في اطار أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 الحريري: ملتزمون بقرارات الجامعة العربية أبو الغيط والمبعوث الأمريكي يبحثان تطورات الوضع الراهن في السودان رئاسة الجمهوريّة التونسية : الحالة الصحية للرئيس السبسي مستقرة المبعوث الأمريكي لإيران: العقوبات الاقتصادية ضد طهران تؤتي ثمارها حضور نائب رئيس جمهورية السنغال مباراة الفريق اليوم تشكيل الجزائر والسنغال في مبارتهما بكأس الأمم الأفريقية 2019 الحكم الزامبي جاني سيكازوري يدير مباراة الجزائر والسنغال الليلة
مباحثات مصرية فرنسية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين باليابان
مفتي الجمهورية يدين التفجيرات الإرهابية بتونس
مصر وإندونيسيا تتفقان على إنشاء لجنة مشتركة بين رئاسة وزيري الخارجية
"التعليم" إصدار بطاقة الطالب للصف الأول الثانوي السبت 29 يونيو 2019
الأوقاف: إنفاق أكثر من 35 مليون جنيه على المراكز الإسلامية
"التعليم" : مد فترة القبول بمدارس المتفوقين حتى 1 يوليو
الأزهر الشريف يدين التفجيرين الانتحاريين بتونس
زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة فى تصنيف التايمز لـ 12 جامعة
الرقابة توجه ضربات متلاحقة للمتاجرين بوظائفهم
الزراعة: تحصين 501 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية في 4 أيام
مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة التونسية
تجديد حبس قاضي متهم بالرشوة 15 يوما على ذمة التحقيقات
رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو
مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم ومؤسسة "آل سويدي للتنمية"
اعتماد نتيجة عينة امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة
نشاط مكثف للرئيس السيسي غدا في اطار أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30
الحريري: ملتزمون بقرارات الجامعة العربية
أبو الغيط والمبعوث الأمريكي يبحثان تطورات الوضع الراهن في السودان
رئاسة الجمهوريّة التونسية : الحالة الصحية للرئيس السبسي مستقرة
المبعوث الأمريكي لإيران: العقوبات الاقتصادية ضد طهران تؤتي ثمارها
حضور نائب رئيس جمهورية السنغال مباراة الفريق اليوم
تشكيل الجزائر والسنغال في مبارتهما بكأس الأمم الأفريقية 2019
الحكم الزامبي جاني سيكازوري يدير مباراة الجزائر والسنغال الليلة
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير