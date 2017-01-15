سفير ألمانيا بالقاهرة:استقرار الوضع في ليبيا مرتبط بإيقاف تهريب السلاح

أكد الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة أن استقرار الوضع في ليبيا مرتبط بإيقاف تهريب السلاح والإرهابيين إليها.



وأوضح السفير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، أن هناك أطراف عديدة تتدخل في الشأن الليبي، وتثير القلاقل، وقال: "نحن دولة محايدة نتحدث مع كافة الأطراف، ونعمل على منع دخول أطراف أخرى في هذا الصراع، لامكانية التوصل لحل شامل".

وحول المؤتمر المزمع عقده حول هذا الشأن، أعلن السفير، أن جلسات الإعداد لهذا المؤتمر مستمرة، حيث انعقدت ثلاث جلسات، وتتواجد مصر في هذا المؤتمر بشكل كبير ومؤثر، مضيفا أن تاريخ إقامة المؤتمر لم يتحدد بعد، لضمان تحقيق شروطه والعمل على نجاح المؤتمر.