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شارك بالتصويت لفريق الموسيقى العسكرية المصرية بمهرجان «سباسكيا تاور»

شارك بالتصويت لفريق الموسيقى العسكرية المصرية بمهرجان «سباسكيا تاور»

شارك بالتصويت لفريق الموسيقى العسكرية المصرية بمهرجان «سباسكيا تاور»

تاريخ النشر

أطلق موقع المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور"، تصويتا لأفضل أداء مجموعة روسية وأفضل أداء مجموعة أجنبية. 

ويشارك فريق الموسيقات العسكرية المصرية بالمهرجان، والذى جرت وقائعه بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان الذى يستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

وحققت الموسيقات العسكرية المصرية شهرة واسعة على المستوى الدولي واستطاع الفريق السيمفوني للقوات المسلحة المصرية أن يحصد المراكز الأول في العديد من المهرجانات العالمى.


ويمكنك التصويت للفريق المصرى عبر اللينك التالى https://award.spasstower.ru/en/#foreign


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