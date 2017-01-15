مايا مرسي يلتقي مفوضية الاتحاد الاوروبي للاستفادة من التكنولوجيا

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالسيدة ماريا جابرييل مفوضة الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والمجتمع الرقمي حيث عرضت الجهود التى تقوم بها مصر فى مجال تنمية وتمكين المرأة انطلاقا من الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، والذي أنعكس فى مختلف المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود الدولة فى تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تنعكس على المجتمع من خلال تمكين وتنمية المرأة وما يمثله ذلك من مشروعات فى مجال الرقمنة من بينها الشمول المالي للمرأة من خلال استخدام التكنولوجيا وانشاء مركز للتطوير وريادة الأعمال المجتمعي واستخدام المحافظ الالكترونية.



كما اكدت الدكتورة مايا مرسي ان التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التكنولوجيا والرقمنة من أهم الأولويات الوطنية في هذه المرحلة لافته إلى وجود محور خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، واشارت الى الدور الريادي التي تقوم به مصر في هذا المجال من خلال الشراكة مع الاتحاد الافريقي.

ومن جانبها أبدت السيدة ماريا جابريل اعجابها الشديد بالخطوات التي تتخدها مصر في مجال تمكين المرأة والرقمنة واكدت علي انها متابعة للتطورات التي تحدث في مصر في هذا المجال واكدت ترحيبها بالتعاون مع مصر علي جميع المستويات لتبادل الخبرات حيث ان الاتحاد الاوروبي يضم العديد من البرامج والمبادرات التي من الممكن تقديمها لمصر مثل برامج الذكاء الاصطناعي و غيرها من المبادرات كما دعت الدكتورة مايا مرسي للمشاركة في هذه المبادرات وضرورة دمج المرأة والفتاة في التطور التكنولوجي والرقمنة.

وقد رحبت الدكتورة مايا مرسي بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي في هذا الشأن وأبدت رغبتها في تبادل الخبرات الدولية كاحدي أهم ادوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.



