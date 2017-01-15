بدء المقابلات الشخصية المقبولين مبدئيا بالمدارس المصرية اليابانية

بدأت المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, إجراء المقابلات الشخصية للطلاب المقبولين مبدئيا بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد الذين تقدموا للالتحاق ب`40 مدرسة في 23 محافظة.





وذكرت وزارة التربية والتعليم - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن المقابلات الشخصية أجريت للطلبة المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال KG1، وKG2 أمس /الاثنين/ وتستكمل اليوم, ومن المقرر أن يتم إجراء المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للصف الأول والثاني الابتدائي غد وبعد غد.





وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية, أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري; لإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين تخلفوا في الحضور في المواعيد المقررة لهم.





وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم قد أرسلت بريدا إلكترونيا للأطفال, الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس وفقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة.





وأضافت الوحدة أنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.





وكان قد تم غلق باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019 2020/, يوم الأحد الموافق 19 مايو الماضي.







