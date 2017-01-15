طقس اليوم الاربعاء شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بداية من، اليوم الاربعاء، ان تتاثر الجمهورية بموجة حارة ناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي حيث يسود طقس شديد الحرارة علي الوجة البحري والقاهرة وباقي الانحاء مع انخفاض لنسبة الرطوبة نهارا لطيف ليلا...

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم علي بعض محافظات ومدن الجمهورية فهي كالاتي

العظمي الصغري

القاهرة 40 25

الإسكندرية 32 24

مطروح 31 23

سوهاج 42 29

قنا 44 31

أسوان 46 32



