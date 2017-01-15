تأجيل محاكمة 215 إخوانيا بـ"كتائب حلوان" الإرهابية لـ21 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 21 يوليو، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.







وجاء قرار المحكمة للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.





وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال في فبراير 2015 ، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.