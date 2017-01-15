كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات بمحور المشير طنطاوى بسبب حادث مرورى ، وأعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو ، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى .

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، ظهور كثافات مرورية متحركة ، فيما شهد أعلى الدائرى بمنطقة السلام للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد ، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، و للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وهشام بركات وصولا إلى الدائرى.

شهد محور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة كثافات متحركة ، وللقادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة ، وشارع النيل السياحى ، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر، وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعى من قرية سنديون حتى قلما بسبب زيادة أحمال السيارات .

ومن جانبها شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.



