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الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3500 معتمر عقب أداء مناسك العمرة

الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3500 معتمر عقب أداء مناسك العمرة

الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3500 معتمر عقب أداء مناسك العمرة

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استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي, اليوم الأحد 3500 معتمر علي متن 16 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة.

وأشارت الشركة القابضة للمطارات - في بيان اليوم - أن فريقا من العاملين بالمطار يقوم باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر, مع توفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى, بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين وحمايتهم من أشعة الشمس.

 جدير بالذكر أن الصالة الموسمية بالمطار كانت قد شهدت كثافة تشغيلية عالية خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميا, بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك, ومثلهم قادمون من السعودية, وذلك على الجسر الجوى الذى نظمته شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر. 


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