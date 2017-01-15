خبير تربوي يؤكد:زيادة الاقبال على مدارس التمريض بعد ربطها بسوق العمل

طالب دكتور محمد فتح الله الخبير التربوي بربط المدارس الفنية بسوق العمل ولفت الى زيادة الاقبال على مدارس التمريض بعد ربطها بسوق العمل ورأى ان الاهتمام بالمدارس الفنية والسعي ان تكون جاذبة للطلاب وربطها بسوق العمل يسهم في زيادة الاقبال عليها .

وأوضح في لقاء مع الاعلامي نادر دياب في برنامج – ملفات الى ان التعليم الجيد لا يجب ان يخصص لفئة معينة قادرة على دفع عشرات الالاف لان ذلك يؤدي لإحداث شرخ في المجتمع ورأى ان التعليم الفني جوهرة محاطة بتراب ولابد ان يكون التعليم الفني قاطرة الحياة الاقتصادية ومشكلاته لابد ان يتم حلها بدراسات علمية وبرامج اعلامية توضح اهمية التعليم الفني .

وقال " اتمنى الاهتمام بالمدارس الحكومية أيضاعن طريق انشطة ومعلمين مدربين ومتفاعلين مع الطلاب باستراتيجيات حديثة ونظام تقويمي حديث في مدارسنا" .



