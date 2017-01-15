مدبولي يتفقد مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق بالميناء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق، الذي يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه يأتي على مساحة 15 ألف متر مسطح، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2019، كما تمت الإشارة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لطابقين من الجراج، ووجه وزير النقل بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة بتكلفة 407 ملايين جنيه، للقضاء على تكدس السيارات بالميناء.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال جولته بميناء الإسكندرية، مشروع تخطيط وإنشاء البنية التحتية لأرض التجارية للأخشاب، البالغ مساحتها 44 فداناً، ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة نحو 305 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2020.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع ومراحل تنفيذه، حيث يجري تجهيز أرض التجارية للأخشاب، من خلال عمل البنية التحتية وتجهيز الساحات، وتشمل البنية التحتية تجهيز مرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، ورصف الطرق والساحات.



