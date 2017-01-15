نشرة المساء من اخبار مصر

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الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يومين مدبولى: يناير بدء طرح وحدات سكنية ببدر للحجز لموظفى العاصمة الإدارية مصر تؤكد دعمها لتعزيز حقوق الإنسان اتساقا مع الالتزامات الدولية ألمانيا تؤكد إعادة توطين 1600 لاجئ دخلوا مصر بطرق غير شرعية مصر تتقدم بـ5 تقارير حقوقية للأمم المتحدة المرشح الرئاسي تبون: لست مرشح السلطة وقررت الترشح لإنقاذ البلاد السلطات البولندية تحبط مخططًا لهجوم يستهدف المسلمين إقبال كبير على حجز وحدات الإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعي" الزمالك يقبل اعتذار طارق يحيى عن إدارة قطاع الناشئين غريب : لن نتهاون أمام الكاميرون لاستمرار تصدر المجموعة الأولي نفوق 200 فيل في أقل من شهرين "شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بحفظ الشكاوى الخاصة بجريدة "البوابة نيوز" نصائح للعناية بالشعر فى فصل الخريف ثغرة في "فيسبوك" تسمح بتشغيل الكاميرا سرا
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يومين
مدبولى: يناير بدء طرح وحدات سكنية ببدر للحجز لموظفى العاصمة الإدارية
مصر تؤكد دعمها لتعزيز حقوق الإنسان اتساقا مع الالتزامات الدولية
ألمانيا تؤكد إعادة توطين 1600 لاجئ دخلوا مصر بطرق غير شرعية
مصر تتقدم بـ5 تقارير حقوقية للأمم المتحدة
المرشح الرئاسي تبون: لست مرشح السلطة وقررت الترشح لإنقاذ البلاد
السلطات البولندية تحبط مخططًا لهجوم يستهدف المسلمين
إقبال كبير على حجز وحدات الإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعي"
الزمالك يقبل اعتذار طارق يحيى عن إدارة قطاع الناشئين
غريب : لن نتهاون أمام الكاميرون لاستمرار تصدر المجموعة الأولي
نفوق 200 فيل في أقل من شهرين
"شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بحفظ الشكاوى الخاصة بجريدة "البوابة نيوز"
نصائح للعناية بالشعر فى فصل الخريف
ثغرة في "فيسبوك" تسمح بتشغيل الكاميرا سرا
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