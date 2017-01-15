نشرة المساء من اخبار مصر

الشيخ جمال الصعيدي: الرسول رحمةٌ للعالمين ومصر محظوظة بالأولياء

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم قال الشيخ جمال الصعيدي المبتهل بالإذاعه والتليفزيون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة وهدايه للعالمين فحبه فرض على كل مسلم ومسلمة