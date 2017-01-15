اهم احداث اليوم الجمعة 6 سبتمبر













فى اجتماع وزارى لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء متابعته الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوري، سواء من حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، والتعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحول الرقمي في المباني الحكومية.





مدبولى يتابع الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وفى اطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ... قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتباراً من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى - أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق





تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

عربيا ... ترأس الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم /الجمعة/ اجتماعا للمجلس الأعلى للجيوش لاستعراض آخر استعدادات الجيش لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الجهات المعنية.





بالفيديو..الرئيس التونسي يستعرض استعدادات تأمين الانتخابات المقبلة

دوليا ... أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف نشاطات إيران التي تهدد حرية الملاحة والتجارة في منطقة الخليج.





ترامب: لن نرفع العقوبات عن إيران حاليًا

من جانبه .. اعتبر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أن قرار ايران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل اكبر هو أمر مرفوض.





بومبيو: تقليص ايران الاضافي لالتزاماتها النووية مرفوض

والى بريطانيا حيث تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي اليوم الجمعة مشروع قانون يهدف الى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.





مجلس اللوردات البريطاني يتبنى قانون تأجيل بريكست

رياضيا ... تأهلت منتخبات إسبانيا وصربيا والأرجنتين وبولندا، اليوم الجمعة، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة السلة، المقامة حاليا في الصين.





4 منتخبات تتأهل لربع نهائي كأس العالم لكرة السلة

رياضيا ايضا .. اهتمت وسائل الاعلام العالمية بنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الأنجليزي ، محمد صلاح ، الذى اعتبرته ضمن المرشحين الخمسة لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 .





"محمد صلاح" أحد 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2019

وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 26 34 شبين الكوم25 33 ، طنطا 24 33 ، دمنهور 24 32 ، الإسكندرية23 30، بلطيم 23 31 ،مطروح22 31، السلوم2131 ،سيوة 23 35، بورسعيد25 30 ، دمياط 24 30 ، الزقازيق 23 34 ،الاسماعيلية21 34 ،السويس 24 35 ،العريش 22 31، رفح22 30.





السبت..انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34

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